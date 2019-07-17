رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 2019

اكدت وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي، على فتح باب القبول والتسجيل بشكل إلكتروني للنساء، برتبة “وكيل رقيب – عريف – جندي”، وذلك لأصحاب التأهيل الجامعي وكليات التقنية أو النساء الحاصلات على الدبلوم بعد الحصول على الثانوية العامة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.

وبينت الوزارة ، أن الشروط المطلوبة من المتقدمات هي: يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والأصل والمنشأ، حيث استثنت الوزارة مع نشأت مع والدها بخارج المملكة. كما يشترط أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وغير محكومة بالإدانة في أي من الجرائم. ويشترط أن تكون المتقدمة لائقة طبياً للخدمة العسكرية.

ويشترط أن لا يقل عمر المتقدمة عن 17 عاماً، ولا يزيد عن 35 عاماً، كما يشترط أن لا يقل طولها عن 160 سم ولا يزيد عن 195 سم، كما يجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

كما يشترط أيضاً ألا تكون المتقدمة موظفة في أي من الجهات الحكومية السعودية أو تم تعيينها على وظائف خاضعة للخدمة العسكرية، واشترطت أن لا تكون متزوجة من غير سعودي، ويجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم. ويشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل المطلوب للرتبة. اما عن طريقة التقديم على وظائف وزارة الحرس الوطني ، أوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن التقديم على الوظائف، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عبر الرابط التالي من هنا .