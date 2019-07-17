كيف تحمي هاتفك من قراصنة واتساب؟

لا يتوقف القراصنة عن ابتكار طرق للتسلل للهواتف الذكية، خصوصا أولئك الذين يستخدمون تطبيق واتساب، وقد أخذت طرق القرصنة في هذا الاتجاه شكلا جديدا لسرقة الصور أو مقاطع الفيديو الحساسة التي يرسلها المستخدمون.

وكشف خبراء في تكنولوجيا المعلومات أن القراصنة بات بإمكانهم استغلال ثغرات فيتطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، والنفاذ إليه بكل بساطة وسرقة بيانات المستخدمين.

ويتم الاختراق بإرسال مقطع فيديو للشخص المستقبل أولا، وبمجرد أن يبدأ هذا الشخص في تنزيل الفيديو من أجل عرضه على الشاشة والاطلاع عليه، يستفيد القراصنة من هذا الوقت القصير بين التنزيل والمشاهدة لاختراق الهاتف الذكي.

وحذرت شركة سيمانتيك للتكنولوجيا من أن الفاصل الزمني الحرج، بين بدء تنزيل الفيديو على الهاتف والبدء في تصفحه، يمثل فرصة للقراصنة للدخول إلى الهاتف والسيطرة على ملفاته من دون علم المستخدم.

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن خبراء قولهم إنه إذا تم استغلال هذه الثغرة الإلكترونية، يمكن للمهاجمين الاستيلاء على المعلومات الحساسة للمستخدم، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والوثائق والفواتير والتسجيلات الصوتية.

وقالت شركة سيمانتيك للتكنولوجيا إنه على الرغم من لجوء واتساب مؤخرا إلى تشفير الرسائل بين طرفي المحادثة، فإن هذا الإجراء لا يوفر الحماية الكاملة من الاختراق.

وهناك طريقة بسيطة لحماية هاتفك الذكي من الاختراق عبر تطبيق واتساب، ويتمثل هذا الإجراء في التأكد من تحديث التطبيق أولا بأول، إذ إن الشركة تعمد في كل تحديث جديد إلى التصدي للثغرات وإصلاح الأعطال التي يتم اكتشافها.

وينطبق ذلك الإجراء على مستخدمي تطبيق واتساب في نظامي التشغيل آي أو أس وأندرويد، وينصح خبراء التكنولوجيا المستخدمين بمتابعة متجري أبل ستور وبلاي ستور للحصول على أحدث نسخة من التطبيق.