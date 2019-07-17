الشاباك يزعم اكتشافه طرق تهريب أموال من غزة إلى رام الله

زعم جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الأربعاء اكتشافه لطرق تستخدمها حركة حماس لتهرب الأموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة، وفقاً للقناة الإسرائيلية الثانية.

وقالت القناة الثانية: "إن جهاز الشاباك كشف عن الطرق التي تستخدم لتهريب أموال للمقاومة من قطاع غزة إلى رام الله، مدعياً بأن المقاومة تستخدم شركات لإصدار جوازات السفر.

وأضافت: "تم اكتشاف الطرق التي تستخدم لتهريب الاموال خلال عملية قام بها جيش الاحتلال الاسرائيلي وضباط الشاباك أمس الثلاثاء، حيث اعتقل ثلاثة فلسطينيين ينتمون لحماس وهم "ابراهيم مصبر ناشط واسير سابق ينتمي لحماس، وشقيقه خالد مصبر، ومحمد أبو سليم من سكان حي رنتيس".

وأوضح أن عمليات تهريب الاموال تتم من خلال اتصالات تجري بين عناصر كبار مع حماس في قطاع غزة مع عناصر آخرين من الحركة في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن عمليات تهريب الأموال تكون تحت مسمى التحويلات المالية عبر استقطاع ديون مستحقه تتم بين عدد من صرافي الأموال المستقلين، مع استخدام قليل للأموال النقدية وتكون تلك الاموال غير مسجله عبر المنظومة البنكية العالمية، ويقول الشاباك بأن تلك الطريقة استخدمتها حماس لدفع رواتب لعناصرها" وفقاً لمزاعم الشاباك الإسرائيلي.