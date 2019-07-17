وفاة القائد السابق لقوات الامن الوطني في غزة

توفي ظهر اليوم الاربعاء القائد الاسبق لقوات الامن الوطني بقطاع غزة اللواء جمال كايد.

وتوفي اللواء كايد في العاصمة الاردنية عمان التي وصل اليها قبل ايام لتلقي العلاج في مركز الحسين الطبي للسرطان.

وعانى اللواء من مرض السرطان قبل عدة أشهر ونقل الى العاصمة عمان بعد تدهور حالته الصحية.

وتولى كايد قيادة الامن الوطني بقطاع غزة لعدة سنوات قبل سيطرة حماس على القطاع.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح- الاقاليم الجنوبية اللواء كايد، وقدمت العزاء لزملائه في النضال، وعائلته وأقربائه، والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وبينت الحركة أن اللواء كايد كان من ابناء حركة فتح وكان يشغل القائد العام لقوات الامن الوطني.

ودعت حركة فتح أن يتغمد فقيدها وفقيد الشعب الفلسطيني بواسع رحمته ويشمله بعظيم عفوه ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأنبياء وحسن أولئك رفيقا.