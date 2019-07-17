"حكي سواقين".. كيف تم استقبال قرار تقسيط رسوم التراخيص بغزة؟

أثار قرار وزارة النقل والمواصلات بتقسيط رسوم التراخيص للمبالغ الكبيرة على المركبات ردود فعل متفاوتة بين أصحاب المركبات في قطاع غزة، فيرى البعض أن قرار وزارة النقل إيجابي ويخفف من الديون المتراكمة عليهم، فيما يرى آخرون أن الأولى تخفيض الرسوم وليس تقسيطها لا سيّما مع تردى الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة

ووفق تصريحات للوزارة، فإن التسهيلات تتمثل في تقسيط رسوم التراخيص بشكل مريح جدًا للمبالغ الكبيرة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للأشخاص ضمن معايير وآليات محددة، ونقل ملكية المركبات مع تقسيط الديون القديمة بطريقة مريحة جدا.

البـلـد ميتـة

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" طالعت آراء السائقين، حيث عبّر السائق أبو فتحي الصليبي (31 عامًا) من مدينة خان يونس، عن امتعاضه عقب سماعه قرار تخفيض الرسوم على أصحاب المركبات، مشيرًا إلى القرار خطوة جيدة للتخفيف من للمديونين.

واستدرك الصليبي قائلًا: " البلد ميتة والأولى على وزارة النقل والمواصلات تخفيض رسوم التراخيص وليس تقسطيها، فبالكاد نستطيع توفير لقمة العيش خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بالسنوات الماضية".

تخفيض الرسوم وليس تقسيطها

ويأمل أن تتخذ الوزارة قرارات جديدة على صعيد تخفيض رسوم التراخيص وتقديم تسهيلات تعين السائقين على مجابهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

كسابقه، تمنّى السائق محمد شاهين، أن تخفّض وزارة النقل والمواصلات رسوم الترخيص على المركبات العمومية، لافتًا أن الظروف الاقتصادية الصعبة تؤثر على عمله مما يؤدي إلى تراجع نسبة الدخل.

ويشير شاهين خلال حديثه لـ"مراسلنا"، أن لا يستطيع الالتزام بشكل دائم بالمبالغ المطلوبة منه لدفع رسوم الترخيص، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيلتزم بالتقسيط إذا ما تحسنت الظروف. أما السائق أبو ندى كلخ، من سكان مخيم النصيرات، قال إن قرار وزارة النقل إيجابي ويخفف من الديون المتراكمة عليه منذ سنتين، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع "الترخيص" ويقوم بدفع المستحقات في حال توفر تقسيط مريح يتناسب مع العائد المادي الذي يجنيه من عمله كسائق.

حسب امكانات المواطن

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة خليل الزيان، إن قرار تقسيط رسوم التراخيص مريح للمبالغ الكبيرة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للأشخاص ضمن معايير وآليات متفق عليها بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن التقسيط سيكون حسب إمكانات المواطن المستفيد.

وقال الزيّان في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن الوزارة تقدم تسهيلات في تسديد الضرائب للمواطنين بالتعاون مع وزارة المالية تصل حتى 80% من الرسوم، مشيرًا إلى أن الوزارة ما زالت تخفّض أسعار ترخيص مركبات "الديزل" بنسبة 30% ومركبات العمومي بنسبة 50%.

وأضاف الزيان: "هناك إعفاءات سابقة موجودة، والمتعلقة بالترخيص، حيث كان يدفع المواطن 3000 شيكل لسيارات الديزل، والآن يدفع 2100، و2500 للسيارات العمومي، وأصبح يدفع 1250 شيكل على الترخيص، وهذا المبلغ أيضاً عليه تقسيط مراعاة للظروف".

وتابع: "في حال كان المبلغ المستحق على صاحب المركبة من (5000 - 6000) آلاف شيكل، يقوم بدفع (1000) شيكل، ويتم تقسيط باقي الرسوم إلى مدة زمنية قد تصل إلى 10 أشهر حتى لا يواجه عقبات قانونية خلال العمل".

وأشار الزيان إلى أنه من ضمن التسهيلات "تسديد الموظفين" الرسوم القديمة المتراكمة على المركبات من المستحقات، وأيضا المتعلقة بنقل الملكية، مبينًا أنه أصبح بإمكان المواطن نقل الملكية مع تقسيط الرسوم أو الديون بقيمة 50%، وليس المبلغ بشكل كامل، لافتًا أن هناك تسهيلات أخرى خاصة بمستحقات الموظفين، ويتمثل في خصم الديون القديمة من المستحقات بنسبة 100%.

تسهيلات مستقبلة

وحول وجود تسهيلات جديدة من شأنها التخفيف من الأعباء عن كاهل السائقين، أوضّح الزيان، أن التسهيلات المستقبلة مرتبطة بعملية دائمة الدارسة والمتابعة من قبل وزارته عبر سماع آراء المستفيدين من أصحاب المركبات ومن وسائل الاعلام، بما تحقيق التوازن والانسجام بين أصحاب المركبات والوزارة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين والحكومة في قطاع غزة