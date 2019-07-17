نتائج الثانوية العامة غدًا الساعة الثامنة صباحًا

أعلنت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، عقب اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير مروان عورتاني؛ أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستعلن غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة صباحا.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن النتائج ستعلن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج امتحان الثانوية العامة www.psge.ps، وأيضاً عبر الرسائل القصيرة من شركتي "جوال" و "أوريدو"، وعبر صفحات مديريات التربية.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين انطلقت مع بداية شهر يونيو واستمرت حتى 26 يونيو 2019 ، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات 284