نتائج التاسع 2019 حسب الاسم ورقم الاكتتاب في سوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا، الأربعاء، نتائج الصف التاسع 2019، في كافة محافظات البلاد، وهي متوفرة الآن عبر موقع الوزارة وعدد من المواقع الالكترونية الأخرى. وأنهى طلاب شهادة التعليم الأساسي الصف التاسع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 بتقديم امتحاناتهم التي استمرت حتى السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي.

واكد موجهو المواد الدراسية في وزارة التربية أن اسئلة الامتحان جاءت واضحة ودقيقة الصياغة وخالية من الأخطاء العلمية وتقيس المستويات المعرفية المختلفة من تذكر وفهم وتطبيق وتحليل وتركيب وتقويم وشملت المجالات المختلفة للمادة من نصوص ادبية وقواعد اللغة والتعبير بنوعيه الإبداعي والوظيفي والتذوق البلاغي.

وأكد عدد من الطلبة أن الامتحانات سار بشكل جيد دون منغصات وكانت سهلة تناسب جميع المستويات والطالب المثابر يحصل على العلامة التامة لافتين إلى أنهم سعداء بانتهاء الامتحان والقلق والتوتر والتعب والجهد الذي رافقهم طوال العام وزاد خلال شهر الامتحان للحصول على العلامات التامة.

وأشار عدد من الطلاب إلى أنهم سيستغلون العطلة الصيفية لتقوية أنفسهم في اللغات وتعلم لغات جديدة فيما اعتبر البعض منهم أن العطلة الصيفية فترة استراحة للتزود بالوقود والاستعداد للمرحلة المقبلة وفرصة للقاء الأصدقاء والأحبة ومساعدة الأهل الرابط التالي .