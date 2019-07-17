بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الخميس 18 يوليو 2019، سيكون الأسماء المراد سفرها الخاصة بالأرقام التسلسلية حتى نهاية كشف (7/11) وهو الرقم (1668).

ونبهت الوزارة على أن العمل بالكشف الجديد المرفق أدناه يبدأ صباح الأحد القادم، وفق ما سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد: