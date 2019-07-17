قرار التسوق في السعودية وقت الصلاة يقسم رواد التواصل

أثار القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، امس الثلاثاء ، والذي يقضي بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يوميًا ما يعني "ضمنيا" إلغاء إغلاق المحال وقت الصلاة ما حالة من الجدل في السعودية ، وعلى منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض.

وتفاوتت ردود الأفعال بين الرضى والرفض ، فالرافضون لقرار الاغلاق وقت الصلاة كان بسبب تفرد السعودية لطبيعتها كقبلة للمسلمين، والتزامها بتطبيق التعاليم الإسلامية .

بينما اعتبره آخرون أن القرار إيجابي لتوفير الوظائف ومراعاة حاجة الناس والسياح ومتطلبات التنمية والاقتصاد.

وحمل التغريدات التي تفاوتت بين عدة حشتاقات أراء المواطنين منهم #نرفض_فتح_المحلات_وقت_الصلاه ، ومنهم من غرد على هاشتاق #افتتاح_المحلات_24_ساعه

او #مع_فتح_المحلات_وقت_الصلاه

المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، معلقا على القرار بتويتر: "‏افتتاح المحلات 24 ساعة.. معنى ذلك سقوط الإلزام بإغلاق المحلات وقت الصلاة".

وعلقت الحاجة فاطمة على حسابها على تويتر " "بالله اللي يطالبون تعالوا ابسألكم جد وش راح تستفيدون ؟؟ يعني ما تقدر تصبر كم دقيقه وبعده تكمل تسوق ! روح صل معهم وارجع ياخخي"

والمواطن احمد العامودي قال "ويش الصلاة اللي خمس دقائق حتأثر .













