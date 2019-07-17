اليوم: التربية والتعليم تُحدد ساعة وآلية إعلان نتائج الثانوية العامة

من المقرر، أن تعقد وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لتحديد ساعة وآلية إعلان نتائج الثانوية العامة.

وكانت الوزارة، قد أكدت أنه سيتم إعلان نتائج توجيهي 2019 الانجاز يوم غدٍ الخميس.

وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم في تصريحٍ صحفي، أنه سيتم إصدار بيان بعد ظهر اليوم لتحديد ساعة وآلية نتائج الثانوية العامة المقررة غداً.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين انطلقت مع بداية شهر يونيو واستمرت حتى 26 يونيو 2019 ، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات 284