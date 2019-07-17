صرح وزير التربية والتعليم الدكتور الطاهر حسن الطاهر، أن نتيجة الثانوية العامة في السودان 2019 برقم التسجيل سيتم إعلانها على sudan results 2019 موقع وزارة التربية والتعليم السودانية نتائج مرحلة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة المقبلة واكد أن أعمال التصحيح انتهت تمامًا بمنتهى الدقة والشفافية، وقد حصل كل طالب على درجاته بشكل كامل، والآن تتم أعمال المراجعة النهائية للدرجات ورصدها تمهيداً لاعتماد وإعلان تفاصيل معرفة نتائج الشهادة السودانية 2019 بالاسم فقط والتي تمثل الشغل الشاغل لأبنائنا الطلاب والطالبات، كل ذلك يأتي أثناء تفقد وكيل الوزارة أعمال الإدارة العامة للامتحانات والقياس والتقويم تتم بما يُرام.

ووضحت الوزارة انه لم يتم الاعلان عن نتيجة شهادة الثانوية في ولاية الخرطوم 2019، ونتائج الشهادة السودانية 2019 في ولاية الجلفة وكافة الولايات التعليمية حين الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد ثم ستكون النتيجة الخاصة بالأكاديمية والفنية والإسلامية وان وزارة التربية والتعليم السودان مُتاحة للجميع دون الحاجة للذهاب إلى المدارس.

وفي السياق نفسه صرح الدكتور الطاهر حسن عبر إحدى القنوات التليفزيونية، أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة ونسب الرسوب منخفضة، حيث يقوم باعتماد نتائج طلاب السودان خلال مؤتمر صحفي يعقده هذا الأسبوع في مقر عام وزارة التربية والتعليم، موضحا انه تم اعتماد نتيجة شهادة الثانوية السودانية 2019 برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة خلال المؤتمر الصحفي بوزارة التعليم العالي الآن على هذا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .