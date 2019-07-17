لاريجاني: إيران تواجه حربا اقتصادية كبرى

أعلن رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي، ​علي لاريجاني، اليوم الأربعاء،​ أن الظروف التي تعيشها إيران خلال الفترة الأخيرة هي صعبة، وذلك بسبب الحرب الاقتصادية العالمية التي تواجهها طهران.

ونقلت وكالة "تسنيم" ما قاله ​لاريجاني إن​ "​إيران​ تواجه ظروف حرب اقتصادية جراء إجراءات الحظر الأميركية الجائرة".

وأشار إلى أن البلاد تواجه في الوقت الحاضر ظروف حرب اقتصادية، وبطبيعة الحال تم اتخاذ التدابير المطلوبة على المستوى الإداري العام، لكن ينبغي أيضا اتخاذ تدابير على مستويات أدنى".

ولفت لاريجاني قائلا إن "الظروف الراهنة للبلاد تختلف تماما عن السنوات السابقة، وأن قائد الثورة وفي ظل هذه الظروف أوعز بتشكيل المجلس الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث".

وختم أنه في الوضع الحالي، إن المشكلة الرئيسية لتعزيز القطاع الصناعي هي ضمان رأس ​المال​ المتداول للمصانع".