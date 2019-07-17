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مستوطنون ينصبون بيوتا متنقلة جديدة في الأغوار

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:21 - 17 يوليو 2019
الاغوار الاغوار
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نصب مستوطنون، خلال اليومين الماضيين، عددا من البيوت المتنقلة "كرفانات" على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة لـ"وفا"، إن المستوطنين نصبوا بيتا متنقلا "كرفانا" غرب مستوطنة "مسكيوت" في منطقة "أبو القندول" في وادي المالح، ووضعوا سياجا في المنطقة، وهي امتداد لمنطقة "المرمالة" التي تم شق طريق استيطانية لها قبل عدة أيام.

وأضاف، أن المستوطنين نصبوا بيوتا متنقلة أخرى في البؤر الاستيطانية بمناطق "السويدة" و"خلة حمد"، منوها إلى أنهم يعملون بشكل متواصل على نصب المزيد من هذه "الكرفانات" في المنطقة.

يشار إلى أن المستوطنين قاموا خلال الأسبوع الماضي بمسح للأراضي في الأغوار الشمالية، وزراعة أشجار للمستوطنين في منطقة خلة حمد.

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