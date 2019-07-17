استطلاع: تقدم طفيف لحزب الليكود وحزب ليبرمان يعزز قوته

اظهرت نتائج استطلاع القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، ان هناك تقاربا شبه مطلق في نتائج الانتخابات القادمة بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض".

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن الليكود سيحصل على 31 مقعدا بينما سيحصل تحالف "أزرق ابيض" على 30 مقعدا.

ووفقا للاستطلاع فان القائمة "المشتركة" وهي اطار يجمع الاحزاب العربية، ستحصل على 11 مقعدا، فيما سيحصل حزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة افيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين على 8 مقاعد، بينما يحصل حزب "شاس" للمتدينين الشرقيين على 7 مقاعد.

وحسب نتائج الاستطلاع، فان حزب "العمل" سيحصل على 6 مقاعد، وسيحصل "اليمين الجديد" بقيادة مشتركة بين بينيت وشاكيد على 5 مقاعد فيما سيحصل حزب "ميرتس" اليساري على 4 مقاعد و"اتحاد أحزاب اليمين" على 4 مقاعد وسيحصل حزب "إسرائيل ديموقراطية" برئاسة ايهود باراك على 4 مقاعد بينما لن يتمكن حزب "زهوت" بقيادة موشيه فيغلين من تخطي نسبة الحسم.

ووفقا للنتائج، فان تكتل اليمين سيحظى بـ 40 مقعدا، والمتدينون 15 مقعدا، والاحزاب العربية على 11 مقعدا، أحزاب المركز-يسار يشكلون 44 مقعدا، و"يسرائيل بيتنو" 10 مقاعد.