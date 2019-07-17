قرار "إسرائيلي" ببناء أشجار لحماية غلاف غزة من الصواريخ

ذكر موقع المستوطنين7 العبري، أن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تنوي زراعة أشجار قرب منازل المستوطنات في غلاف غزة، لحمايتها من الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

ووفق الموقع العبري، يأتي قرار زرع الأشجار كعبرة من الصاروخ الذي أصاب سيارة مستوطن خلال المواجهة الأخيرة مع المقاومة قرب كيبوتس "يد موردخاي" الواقع شمالي بيت حانون حيث قُتل المستوطن "موشيه فيدر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، عن تقدم بناء الجدار الأرضي مع حدود قطاع غزة، حيث تم الانتهاء من بناء 40 كيلو من الجدار في إطار هذا المشروع الهندسي لمواجهة أنفاق غزة، وبشكل موازي يتواصل بناء الجدار العلوي.

وتقول مصادر أمنية "إسرائيلية": "رغم التقدم في بناء الجدارين السفلي والعلوي إلا أن فصائل المقاومة في غزة تعاظمت قوتها على الحدود".

وأضافت مصادر عسكرية، أنه جرى تقدم في بناء السياج العلوي بطول 3متر ونصف، وتم بناء 12 كيلو، مبينة أن المشروع سيساهم أيضا بالعثور على أنفاق هجومية اجتازت السياج الفاصل منذ عدوان 2014.

ولفتت المصادر ذاتها، أنه تم الكشف عن 18 نفقًا هجوميًا، عُثر على 16 من بينها خلال العامين الماضيين.