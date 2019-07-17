هنية يطلق باقة قنوات أمواج عبر الديجتال

أعلن عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن إطلاق باقة قنوات أمواج الرياضية عبر الديجتال.

جاء ذلك في حفل أقيم أمس، في أحد فنادق مدينة غزة، وسط حضور رسمي وعربي ودولي بمشاركة وفد قافلة اميال الابتسامات والتي تضم سكرتير وزير الخارجية الماليزي وفد ماليزيا وفد من اروبا والكويت والأردن ومصر وبريطانيا والجزائر وبمشاركة الأسرة الإعلامية الفلسطينية والأسرة الرياضية، وأعضاء جمعية رجال الأعمال وشركة جوال ومؤسسة كنعان ونقابة الصحافين وأعضاء الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة والمكتب الحركي الرياضي.

كما حضر إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، والدكتور عصام يوسف رئيس قافلة أميال من الابتسامات والدكتور جمال الخضري والدكتور باسم نعيم والأستاذ إبراهيم أبو سليم والدكتور أسعد المجدلاوي والسيد علي الحايك والأستاذ عوني الطويل والسيد عامر أبو رمضان والإعلامي وائل الدحدوح والأستاذ بلال جادالله.

ورحب هنية بالحضور، مؤكداً أن أمواج بأفعالها أكبر من كل الكلمات وإنجازاتها واضحة وبصمتها في كل مكان، وأمواج في هذا اليوم بعد سبع أعوام من العطاء والتطور تتشرف بإطلاق باقة قنواتها عبر الديجتال في حضرة العرب والماليزيين.

وأضاف هنية، أن الرياضة توحدت وستبقى موحدة بعيداً عن الانقسام التي نتمنى أن ينتهي، واستطاعت الرياضة أن تتقدم وتزدهر رغم ما تعرضت له من تدمير للملاعب وقصف للمنشآت الرياضية والاعتقال والقتل بحق الرياضيين.

وقال هنية أن أمواج ستبقى في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار الغاشم الذي يتعرض له قطاع غزة، وأن أمواج ستبقى أمل الفقراء والأسرى الأبطال في نقل وبث المباريات العالمية بالشكل المجاني.

وبدوره شكر رئيس قافلة أميال من الابتسامات، جهود هنية في تطوير البنية التحتية الرياضية وفي الدور الريادي لإطلاق قنوات أمواج على الديجتال لتساهم في رسم الفرحة في نفوس الفلسطينيين الرياضيين.

وتمنى يوسف أن القوافل القادمة لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني يكون للوسط الرياضي منها نصيب في ظل التطور الرياضي الذي يشهده قطاع غزة رغم قلة الإمكانيات.

وفي نهاية الحفل أضاءت أمواج شعلة انطلاق قنواتها عبر الديجتال وكرمت رئيس قافلة أميال من الابتسامات على جهودهم.