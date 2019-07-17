طقس فلسطين: موجة شديدة الحرارة تنحسر ليلاً

تتأثر البلاد اليوم الأربعاء بموجة حارة متوسطة الى قوية، بحيث تكون الأجواء حارة في كافة المناطق بما في ذلك المناطق الجبلية.

وتتلاش الموجة بالكامل في ساعات متأخرة من الليل وساعات الفجر.

أما يوم غد الخميس، فيطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة ويتلاشى تأثير الموجة الحارة وتكون الأجواء حارة نسبياً في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتكون الأجواء لطيفة ومعتدلة إجمالاً.

والخميس يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام.

وقد قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمواطنين؛ للوقاية من موجة الحر، التي ستتأثر بها البلاد .

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الاحتياطات الواجب اتخاذها، تتمثل في تجنب أشعة الشمس العمودية، وضرورة العمل في الظل، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة، وعدم الخروج إلى الشوارع لغير الضرورة، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

كما دعت الوزارة جمهور المواطنين؛ لتفادي تناول المشروبات المحلاة، والتي تحتوي على الكافيين، وإغلاق النوافذ المقابلة للشمس بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.

وأوضحت أن التعرض لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني، خاصة في الجو الجاف، يسبب فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ومن ثم لضربة الشمس، مشيرة إلى أن أعراض ضربة الشمس تتمثل باحمرار الجلد وجفافه وسخونته والشعور بالتعب والصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع في ضربات القلب، وفقدان الوعي، ويمكن أن تصل الحالة إلى الغيبوبة، وقلة إفراز البول، وتغير السلوك، وأحياناً الإصابة بتشنجات.

ونبهت الوزارة إلى أنه في حال شعر أي مواطن بالأعراض السابقة، فإنه يجب نقله إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى؛ للتعامل معه، وتقديم العلاج المناسب له.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية قد توقعت أن يكون الجو غدا الأربعاء، شديد الحرارة وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.