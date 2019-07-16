مبروك غدا نتائج الثانوية العامة 2019 في فلسطين - وزارة التربية والتعليم فلسطين

اكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتائج توجيهي 2019 الانجاز يوم غدا الخميس 18/7/2019 ، ومن الجدير ذكره، ان هناك الالاف الطلاب يترقب ظهور نتائج التوجيهي لعام 2019 فلسطين في غزة والضفة الغربية على أحر من الجمر، حيث قد أنهى الطلاب امتحاناتها خلال الأسابيع الماضية وبدات على الفور أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات بمنتهى الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان.

ووضحت الوزارة ان هناك اكثر من سبعون ألف طالب وطالبة ينتظرون توقيت رفع نتائج الثانوية العامة فلسطين 2019، مشيرة الى ان طريقة الاستعلام عن النتائج لعام2019 ستكون حسب الاسم ورقم الجلوس وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الإلكتروني على شبكة الإنترنت وايضا على موقع توجيهي فلسطين اونلاين.

وصرحت الوزارة الى انه سيخرج وزير التربية والتعليم الفلسطيني للكشف عن تفاصيل النتيجة، وذلك لكي يتعرف الطلاب علي نسبة النجاح والنسبة المئوية وباقي تفاصيل نتائج الثانوية العامة الفلسطينية توجيهي 2019 من خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يتم انعقاده بمقر مجلس وزارة التربية والتعليم الفلسطيني.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين انطلقت مع بداية شهر يونيو واستمرت حتى 26 يونيو 2019 ، حيث بلغ عدد الطلبة في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات 284 .