الصحة بغزة: نواجه أزمة دوائية غير مسبوقة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إنها تواجه أزمة غير مسبوقة من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية.

وأضافت الصحة في بيان على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة أن الأزمة الدوائية التي تشهدها المستشفيات والمراكز الصحية هي الاصعب خلال سنوات الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح القدرة أن احتياج وزارته السنوي من الأدوية والمستهلكات الطبية يبلغ 40 مليون دولار، "توفر منها خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 10 مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية من جهات مختلفة، وهذا يمثل نصف احتياجنا في الستة أشهر".

وأشار إلى أن تراجع الاستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 50% من مرضى قطاع غزة من العلاج.

وطالب القدرة "كافة الجهات باتخاذ اجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية الاحتياجات الدوائية لمرضى الأورام وأمراض الدم والمناعة والكلى والانواع المختلفة من الحليب العلاجي والأدوية العصبية والنفسية والأمراض المزمنة والحوامل والأطفال والرعاية الأولية".