آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب لها، أن الأسماء المراد سفرها هي المتبقي من إعلان أمس، إضافة إلى الأرقام من (1087) حتى الرقم (1384) من كشف (7/11).

وطالبت المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله