والدة الجندي غولدن تغادر اللقاء مع نتنياهو وهي تجهش بالبكاء

بعد انقطاع لفترة طويلة، اجتمعت عوائل الجنود الاسرى لدى حماس في غزة، " هدار غولدن واورن شاؤول وابرها منغستوا وهشام السيد " مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو في مكتبه بالقدس.

ويذكر بانه في الآونة الاخيرة كان هناك علاقات ساخنة بين زوجة نتنياهو سارة ووالدة الجندي لئيا غولدن ولكن، قبل ايام جرى لقاء تصالح بينهن.

و بعد اللقاء مع بنيامين نتنياهو خرجت والدة الجندي الاسير لئيا غولدن تجهش بالبكاء والدموع على خديها، وفقاً لموقع المستوطنين الاخباري العبري.

و بحسب الموقع العبري، فقد استمر اللقاء نصف ساعة، ولكن والدة هدار غولدن ليئا غولدن خرجت تبكي بعد أن أدركت أن الغرض الأساسي من الاجتماع هو محاولة لطمأنة العائلات قبيل مرور خمسة اعوام على الحرب على غزة عام 2014.

و لفت الموقع العبري الى أنه في بداية اللقاء عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أُسر الجنود الاسرى ان يذهبوا برحلة للولايات المتحدة للمشاركة في مناسبة احتفالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لرفع مستوى الوعي حول تحرير الرهائن، ولكن والدة الجندي لئيا غولدن قالت لنتنياهو: "أتساءل لماذا تذكرتنا الان لا نريد عرضك للسفر لنيويورك لقد فعلنا ذلك قبل عامين بأنفسنا".

وقالت عائلة غولدن بعد الاجتماع: "ان نتنياهو يريد اسكات خيبة الأمل التي نمر بها، لدينا شعور خلال الاجتماع أن نتنياهو بعد هذا الاجتماع ليس لديه عرض جديد، فلماذا لا يشترط نتنياهو تحسين الوضع في غزة باستعادة الجنود" .