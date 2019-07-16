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الاحتلال يهدم منشأة زراعية في بلدة السموع جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:31 - 16 يوليو 2019
هدم الخليل4 هدم الخليل4
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هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة زراعية في خربة "غوين" جنوب بلدة السموع بمحافظة الخليل، تعود للمواطن أحمد محمد موسى عقل الحوامدة.

وافاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسا لتربية المواشي في منطقة غوين جنوب السموع يعود للمواطن المذكور.

وتستمر قوات الاحتلال في سياسة التضييق على المواطنين في خربة "غوين" المهددة بالهدم، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت صباح اليوم، بركة لري المزروعات في منطقة واد الغروس القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل، بسعة 4500 كوب تقريبا، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها للمواطن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة "ج".

 

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