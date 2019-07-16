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توقيع اتفاقية النقل البري لحجاج غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:29 - 16 يوليو 2019
حجاج حجاج
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وُقعت في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اتفاقية النقل البري لحجاج المحافظات الجنوبية بين الخطوط الجوية الفلسطينية ممثلة بالكابتن وليد تميم، وشركة (لاكي تورز) ممثلة برئيس مجلس ادارتها اللواء/محمد رضا وشركة (جو باص) ممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور ماهر نصيف، لنقل حجاج المحافظات الجنوبية بين معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي أثناء السفر ومن ثم الإياب، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات عاصم سالم وسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن فخامة الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بضرورة بذل كافة الجهود من أجل التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية في أداء فريضة الحج لهذا العام في أفضل الظروف، وتذليل كافة الصعاب أمامهم

 

 

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