مجدلاني يعلن موعد صرف مخصصات التنمية الإجتماعية



أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، صباح اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية التي تصرفها الوزارة للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية بحلول أغسطس القادم.

ودعا مجدلاني خلال لقائه ممثلي المؤسسات الدولية المانحة في فلسطين بضرورة التحضير ودفع المستحقات النقدية لصالح دفعة اغسطس، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بتسييس المساعدات في قطاع غزة، مشددا حرص الوزارة على ان تصل المساعدات لمستحقيها بكل نزاهة وشفافية.

وقال مجدلاني إن الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتيه، ووزارة التنمية الاجتماعية تواصل القيام بكل مسؤولياتها اتجاه أبناء الشعب في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات المختلفة في غزة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.

وطالب مجدلاني كل المانحين والشركاء عدم التعامل مع أي جسم حكومي غير شرعي في قطاع غزة، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، قائلا" نحن حريصون على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن انتمائه".