Israelcrimes#.. هاشتاج أزعج "إسرائيل" بعد كشفه إرهابها بحق الفلسطينيين

تصدر هاشتاج Israelcrimes# (جرائم اسرائيل) مواقع التواصل الاجتماعي، ويهدف الهاشتاج إلى رصد الجرائم الإسرائيلية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وشارك في الهاشتاج الذي عمَّ مواقع التواصل الاجتماعي مدونين ونشطاء من مختلف الجنسيات، ودونت التغريدات والمنشورات بأكثر من لغة، كما حوى الهاشتاج عشرات الصور ومقاطع الفيديو التي تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وفاء عبدالهادي كتبت على صفحتها في موقع تويتر باللغة الإنجليزية "الاحتلال الإسرائيلي يضع الأطفال الفلسطينيين في أقفاص، هذا هو الإرهاب، وهذه هي "إسرائيل" بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ذلك"، مرفقة مقطع فيديو لوضع إسرائيل مجموعة اطفال في قفص صغير.

وكتبت عبدالهادي في تغريدة أخرى "إن إسرائيل ترتكب العديد من الجرائم ضدنا ولنا الحق في الرد وعدم التنازل، مرفقة مجموعة من الصور التي تعبر وتكشف الجرائم الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

أما، حساب فريق التحرير الفلسطيني، فنشر مجموعة صور للعصابات الإسرائيلية وهي تهدم قرى فلسطينية في العام 1948، معلقة "الوافدون الجدد اليهود يهدمون المنازل في يافا بعد النكبة عام 1948 التي طهرت المدينة من جميع سكانها الفلسطينيين تقريبا في تاريخ 6 أكتوبر 1949 ".

وكتب حساب شيماء على موقع تويتر "استهدف الاحتلال الإسرائيلي في حرب عام 2014 التعليم على وجه التحديد، حيث قصف العديد من المدارس وقصف أيضًا الجامعة الإسلامية"، مرفقة صور لقصف المدارس ورياض الأطفال والجامعات في قطاع غزة.

كما، ونشرت في تغريدة أخرى صوراً عن قتل الاطفال والنساء والشيوخ والشبابن معلقة بإحصائية لنتائج الحرب "في حرب عام 2014، قتل الاحتلال الإسرائيلي العديد من الناس، حيث وصل عدد الشهداء إلى 2174، بينهم 530 طفلاً".

وكبت عبدالله جنيد على صفحته في موقع تويتر " لقي الطفل طارق ذبانية (7 سنوات)، مصرعه بعد منتصف الليل، من ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن"، مرفقاً صورة للطفل ذباينة.

وكتب حساب فلسينية على موقع تويتر متقمصاً شخصية الأسيرة شروق دويكات "أنا شروق دويكات.. في عام 2015 كنت أسير في شوارع القدس... هاجمني جندي إسرائيلي وهو يحاول إزالة حجابي، لذا كنت أدافع عن نفسي.. تم الحكم علي بالسجن لمدة 16 عامًا... في ذلك الوقت، كنت 20 عاما، وعندما يتم الافراج عني سيكون عمري 36 عاماً # Israelcrimes".





























