الكشف عن جريمة ابتزاز أخلاقي في الخليل

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي بحق احدى السيدات وتلقي القبض على الفاعل في الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بشرطة المباحث العامة مفادها قيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقيا على موقع الفيس بوك مقابل عدم نشر صورها ومعلوماتها الشخصية على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة معرفة الفاعل.

وأضافت، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور ومعلومات المشتكية بحوزته والتحرز عليه.

واكـدت توقيف المشتبه بـه واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .