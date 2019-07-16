توقيع اتفاقية النقل البري لحجاج قطاع غزة

وقع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم وسفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اتفاقية النقل البري لحجاج المحافظات الجنوبية بين الخطوط الجوية الفلسطينية ممثلة بالكابتن وليد تميم، وشركة (لاكي تورز) ممثلة برئيس مجلس ادارتها اللواء/محمد رضا وشركة (جو باص) ممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور ماهر نصيف، لنقل حجاج المحافظات الجنوبية بين معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي أثناء السفر ومن ثم الإياب

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أن فخامة الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بضرورة بذل كافة الجهود من أجل التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية في أداء فريضة الحج لهذا العام في أفضل الظروف، وتذليل كافة الصعاب أمامهم

وتوجّه السفير دياب اللوح بجزيل الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه الشقيقة الكبرى مصر من أجل التيسير على الشعب الفلسطيني وخاصة حجاج بيت الله الحرام، كما شكر السفير دياب اللوح الأجهزة السيادية المصرية التي لا تتوان عن تقديم كل أشكال المساندة من أجل التسهيل على أبناء شعبنا.

وأشاد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة بالجهود المبذولة من وزارة النقل والمواصلات والخطوط الجوية الفلسطينية ، مثمّناً اهتمام معالي الوزير وحضوره شخصياً لحضور توقيع الاتفاقية، مؤكداً تكاتف كافة الجهات الرسمية والخاصة في فلسطين من أجل إنجاز موسم حج ناجح.

حضر اللقاء المستشار أول سفارة دولة فلسطين نداء البرغوثي، والمهندس سعيد الأغا والمهندس حاتم أبو ريدة من الخطوط الحوية الفلسطينية والمستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية عصام البرغوثي.