عائلات جنود الاحتلال المعتقلين في غزة يلتقون نتنياهو

التقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، عائلتي الجنديين الأسيرين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ويعد اللقاء الذي جمعهما في مكتب نتنياهو بالقدس المحتلة، الأول منذ فترة طويلة من تدهور العلاقات.

وقال مسؤول ملف الأسرى بمكتب رئيس حكومة الاحتلال، ليئور لوتن: "إن حركة حماس لن تقبل بتسليم الجنود إلا بتحرير أسراها، وليس مقابل بناء منشأة لتنقية مياه المجاري".

وأضاف لوتن في تصريحات نشرتها صحيفة هآرتس، الثلاثاء الماضي، "إن إسرائيل لن تستعيد جنودها المحتجزين لدى حركة حماس في إطار تفاهمات التهدئة التي تجري المفاوضات بشأنها حاليًا.

وتابع لوتن، "القول إنه سيتم استعادة الجنود ضمن أي تسوية مع حماس تضليل، فهذا لن يحدث مُطلقًا".

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين من اتهام والدة الجندي أرون شاؤول لحكومة الاحتلال بالتخلي عن ابنها، مؤكدة أن كتائب القسام أسرته وهو على قيد الحياة، وأنه لم يكن في ناقلة الجند التي تم تفجيرها.

يشار إلى أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نفت تسلمها أي طلبات من الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح ملف الجندي الأسير أبرهام منغستو المحتجز في قطاع غزة.

وقال مصدر في الكتائب: "لم تطالب الحكومة الإسرائيلية عبر أي من الوسطاء بفتح قضية المفقود أبراهام منغستو مع قضية أسرى العدو منذ اختفائه، ولم يتم إدراجه ضمن ملف المفاوضات نهائيا"

من جانب اخر أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود أولمرت، معارضته الشديدة للتوصل لصفقة أسرى مع حركة حماس جثامين جنديين.

وتأتي تصريحات أولمرت خلال مقابلة مع الصحافية الاسرائيلية نوريت كانتي، على الرغم من موافقته على إطلاق سراح سمير القنطار وسجناء آخرين و 197 جثمان من عناصر حزب الله مقابل جنود جثامين الجنود "الإسرائيليين" إيهود جولدواسر وإلداد ريجيف اللذين كان لدي حزب الله.

وقال أولمرت: "إن العبرة التي توصلت لها من الصفقة مع حزب الله هو عدم الافراج عن اي اسير للعدو"