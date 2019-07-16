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"اسرائيل" توافق على فتح ملف تحقيق باستشهاد الاسير طقاطقة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:13 - 16 يوليو 2019
مؤتمر حول استشهاد الأسير طقاطقة مؤتمر حول استشهاد الأسير طقاطقة
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أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ظهر اليوم، ان محكمة "الصلح الإسرائيلية" وافقت على طلب الهيئة بفتح ملف تحقيق بإستشهاد الاسير نصار طقاطقة ( 31 عاما ) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأوضحت الهيئة انها قدمت صباح اليوم طلب رسمي لكشف الأسباب الحقيقية لإستشهاد الأسير طقاقطة وكل الظروف المتعلقة بذلك، وانه تمت نقاشات بين محامي الهيئة والشرطة الإسرائيلية، وتم التوصل الى الموافقة على تشريح الجثمان في وقت لاحق بحضور طبيب فلسطيني مختص بالطب الشرعي.

وكان الأسير طقاطقة أستشهد صباح اليوم في عزل نتسيان في الرملة، وهو معتقل منذ 19/6/2019.

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