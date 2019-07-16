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مقتل لاعب كرة قدم بعد تعرضه لإطلاق نار في جنوب أفريقيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:11 - 16 يوليو 2019
اطلاق نار اطلاق نار
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قتل لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي السابق مارك باتشلور، الاثنين، بعد تعرضه لإطلاق نار خارج منزله في جوهانسبرغ، حسبما ذكرت تقارير إعلامية محلية الثلاثاء.

وتعرض باتشلور (49 عاما)، والذي لعب لفرق كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس وماميلودي صن داونز في جنوب أفريقيا، لإطلاق نار في سيارته. ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء جراء الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا "تعرض لهجوم من قبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية.

"كان يعتزم التوجه إلى منزله. أطلق المشتبه بهما الرصاص عليه عدة مرات...حتى الآن، فإننا لا نزال نحقق في الدافع وراء الهجوم ولم يتم بعد تحديد هوية المشتبه بهما".

 

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