مشاهدة مباراة الاتحاد الودية اليوم ضد بولتون بث مباشر

تعقد اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 مباراة الاتحاد وبولتون الإنجليزي الودية في أولى مباريات العميد السعودي الودية خلال المعسكر الخارجي المقام الآن بمدينة مانشستر الإنجليزية

ومن الجدير بالذكر انه بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وبولتون الفريق الإنجليزي اليوم، فلن تكون المباراة منقولة على أي قناة، ولن ينقلها نادي الاتحاد على قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، وذلك بناء على طلب نادي بولتون بأن تكون المباراة غير منقولة وتكون مغلقة، تقام المباراة الودية اليوم على ملعب نادي بولتون، ومن المرتقب أن تكون قوية بين الفريقين.

وتواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في عقد الصفقات الهامة لتدعيم كل مراكز الفريق للمنافسة على كل البطولات في الموسم القادم، هذا ومن المرتقب أن يُشرك سييرا في مباراة اليوم معظم لاعبي الفريق للوقوف على مستويات الجميع، موعد مباراة الاتحاد وبولتون الانجليزي اليوم ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 3 عصرا بتوقيت السعودية.

الساعة 4 مساء بتوقيت دبي الإمارات.

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