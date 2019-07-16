المسار الالكتروني لحجاج الخارج 1440 - وزارة الحج السعودية

اكدت وزارة الحج والعمرة السعودية انها قامت بطرح كافة المساعدات للأفواج السياحية للحج الداخلي والخارجي بدرجة متوازنة ،ولذلك طرحت برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 لكى تفصل بين الحجاج الداخل والخارج وتقلل الضغط وتنظم عملية الحج بشكل أكثر دقة كما انها بذلك التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم، لاسيما في ظل الجهود الشاقة التي تواجه المواطنين أثناء أداء مناسك الحج.

وفي نفس السياق، هناك طريقة لطباعة تصريح الحج والتسجيل في رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هي ان تقوم بزيارة رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، أو موقع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية.

واكدت الوزارة انه تم فتح التقديم للحجاج الداخل لتسجيل على الرابط الرسمي localhaj.haj.gov.sa من خلال موقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية haj.gov.sa للمواطنين المقيمين في مختلف مدن المملكة.

وطريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل1440 هي :

رابط المسار الإلكتروني من هنا قم تسجيل الدخول على

قم بتسجيل البيانات الشخصية للمواطن.

قم بتحديد باقة الحج المناسبة لك.

قم باستخراج الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد.

قم بإصدار التصريح بالحج.

وسوف يتم ترسل بيانات المستفيد لشركة الحج من أجل تنظيم كافة الإجراءات.

ومن المتوقع أن يكون هناك إقبالا كثيفا على التسجيل في الحج المخفض والميسر بداية التسجيل وعلى من يرغب في التسجيل الالتزام بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية غرة ذي القعدة.