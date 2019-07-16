عناوين صحف السودان السياسية اليوم الثلاثاء 16/7/2019 - اخبار السودان

اصدت الصحف السودنية اليوم الثلاثاء اهم الاخبار المتداولة داخل السودان، ومن اهمها ان الريـاض اصدرت يوم أمس ومنذ عدة أيام قرارات تتعلق بالرسوم والضرائب المالية والمستحقات التي يجب على الوافدين دفعها مطلع 2018، وأكدت المديرية العامة للجوازات أن رسوم خدمات الجوازات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة التي ينتظر تطبيقها بدايةً من شهر يناير القادم.

واليكم اهم العناوين السودانية المتداولة اليوم على الصحف السودانية :

الانتباهة

دعوة طارئة لانعقاد برلمان قوى التغيير

إيقاف إعدام مدانين بقتل المدير الأسبق لشركة الأقطان

حجز عشرات من عقارات رموز النظام المباد

اتحاد الهجن: من يعارضون المجلس الحالي استعانوا بقوش للاطاحة به

بيان بالرندوك لتجمع المهنيين يجهز للتصعيد الثوري

الإنتباهة تكشف أضخم عملية فساد بديوان الزكاة

التفاصيل الكاملة لاتفاق التغيير والثورية بأديس أبابا

معلومات خطيرة عن خط هيثرو

التغيير ترفض الحصانة المطلقة والمعممة لشاغلي السيادي

الدعم السريع يكشف حقيقة ما حدث في الضعين

أخبار اليوم

عقب لقاء البرهان وبوث : تفاؤل أمريكي بقرب تشكيل حكومة مدنية ورئيس وزراء مستقل .

«أخبار اليوم» تجري حوارا مثيرا مع القيادي بالشيوعي والحرية والتغيير صديق يوسف .

إجتماعات الحرية والتغيير والجبهة الثورية تتوافق في أديس علي (مسودة) لتحقيق السلام .

مستشار الأمين العام للأمم المتحدة : الفترة الإنتقالية في السودان ستكون هشة وتحتاج لحماية الجيش .

قيادي بقوي الحرية والتغيير : ليس هناك موعد محدد للتوقيع مع العسكري .

الوطن

“الحرية و التغيير” ترفض بالاجماع حصانة المجلس السيادي

تظاهرات بعدة مدن تنديداً بأحداث عنف بـ “السوكي”

الجبهة الثورية توافق على ضم مسودة “السلام” للاعلان الدستوري

الصيحة

مليونية رد الجميل لقوات الدعم السريع

مَتارِيس على طريق الاتفاق..

مفصولو (سودانير) يُطالبون بإلغاء قرار هيكلة الشركة

اجتماعات المُعارضة في أديس تُتوّج بمسودة لتحقيق السلام

“الحرية والتغيير” تواصل الاجتماعات وترد على الوساطة اليوم

سنار تنفي وقوع اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” بالسوكي

الدور (السعودي) في تحقيق اتفاق خمسة يوليو!!

المواصلات بولاية الخرطوم

“الجبهة الثورية”: “قِوى التغيير” أقرّت بتهميشنا

النيابة تخضع عدداً من رموز النظام السابق للتحرِّي حول تجاوُزات أراضٍ وعقارات

التيار

جولة مباحثات”حاسمة” بين”الحرية والتغيير” والمجلس العسكري

مدني عباس يعلن الانتهاء من مناقشة مسودّة الإعلان الدستوري

مواكب”مباغتة” تخترق قلب الخرطوم

واشنطن تتدخل لتجاوز عقبات المرحلة الانتقالية في السودان

عربة نظامية تدهس صاحب”طبلية” أثناء مواكب السوق العربي



الجريدة

الكشف عن استيلاء عناصر من النظام المخلوع على”100″ بئر ذهب

مقتل”4″ أفراد من أسرة واحدة بأم درمان دهسًا بعربة تتبع للدعم السريع

تظاهر المئات بود مدني احتجاجًا على أحداث السوكي

قوى التغيير تعلن الاتفاق على رؤية موّحدة حول وثيقتي الإعلان الدستوري والسياسي

آخر لحظة

نيابة الأراضي تحقق مع الحاج عطا المنان

مقتل شاب وعمليات حرق وتخريب بالضعين

البرهان وبوث يبحثان التفاوض مع التغيير

كتل التغيير ترفض منح حصانات مطلقة لمجلس السيادة

السوداني