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رابط التسجيل في برنامج دعم الخبز الأردن

  • فلسطين اليوم
  • 14:44 - 16 يوليو 2019
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اكدت وزارة التموين بالمملكة الأردنية رسميا، عن بدء مرحلة التنفيذ المباشر للقرارات دعم الخبز للمستحقين من المواطنين، ومن المقرر انه سوف يكون عبر برنامج دعمك، ومن الجدير ذكره ان برنامج دعمك 2019 تم إصداره من قبل المملكة طبقا للنظام الجديد للدعم وهو الخاص بالأسرة الأردنية التي يقل الدخل السنوي لها عن 12 ألف دينار أردني.

وتم اصدار برنامج دعمك من أجل التسجيل لدعم الخبز، وذلك هو ضمن خطة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وخطوة نحو عملية إصلاح اقتصادي بالمملكة، وتسعى المملكة الأردنية ل لتحقيق الدعم و وصوله الى مستحقيه على طريقة التجربة المصرية، فسوف يتم البدء في عمل قاعدة بيانات حقيقة لفئات المجتمع الأردني المختلفة، كما قامت وزارة التموين الأردنية بتخصيص جزء من هذا الدعم لأبناء غزة.

اما طريقة تسجيل طلبات دعم الخبز فهي :

  • قم بتصفح رابط وزارة التموين دعم الخبز.
  • قم بتسجيل الرقم المدني، وهذا الرقم موجود في دفتر العائلة.
  • قم بإدخال رمز التحقق.
  • قم بالنقر على ايقونة استعلام.
  • قم بتسجيل رقم القيد المدني على دفتر العائلة وأين يوجد
  • قم بتسجيل رقم القيد المدني على دفتر العائلة ورقم القيد المدني على دفتر العائلة.

وطريقة التسجيل في دعم الخبز لأبناء غزة :

  • قم بالدخول على موقع دعم الخبز من هنا، للمواطن الأردني، يتم تسجيل الرقم الوطني ورقم القيد.
  • ثم اختر الرابط خاص بأبناء غزة، ويتم تسجيل الرقم المتسلسل فيه.
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