خامنئي يهدد بريطانيا

هدد المرشد الإيراني علي خامنئي ، الثلاثاء، بريطانيا بالرد على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، مؤكدا أن بلاده ستواصل "الحد" من التزاماتها النووي في الاتفاق النووي.

وقال خامنئي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني: "تمارس بريطانيا الشريرة القرصنة وتسرق سفينتنا... وتضفي طابعا قانونيا على ذلك. لن تدع إيران ومن يؤمنون بنظامنا مثل هذه الأفعال الشريرة تمر دون رد".

ودعت إيران بريطانيا إلى الإفراج فورا عن الناقلة التي سيطر عليها مشاة البحرية الملكية البريطانية للاشتباه بأنها انتهكت عقوبات أوروبية بنقل النفط إلى سوريا.

وقال خامنئي الذي له الكلمة العليا في الملف النووي الإيراني، إن طهران "ستواصل حتما" الحد من تعهداتها بشأن برنامجها النووي.

وتم احتجاز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة، التي تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، بمساعدة مشاة البحرية الملكية البريطانية في وقت سابق هذا الشهر قبالة جبل طارق.

ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت يوم السبت الماضي إن بلاده ستسهل عملية الإفراج عن الناقلة إذا قدمت إيران ضمانات بأنها لن تخرق العقوبات الأوروبية على شحنات النفط إلى سوريا.