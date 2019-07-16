الاستعلام عن فاتورة المياه بالاسم فى مصر إلكترونياً

أهم ما يبحث عنه المصريين في الوقت الحالي، وذلك خاصة بعد أن قامت الشركة المياه الشرب بالإعلان عن قيامها بتوفير خدمة الاستعلام عن فواتير المياه إلكترونيا عبر موقع الشركة الإلكتروني، وذلك تيسيرا على المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وقامت شركة المياه الشرب والصرف الصحي ، بتقديم عدد من الخدمات الكثيرة التي تساعد كافة المواطنين في معرفة قيمة فاتورة مياه الشرب الشهرية، وتحددها شركة المياه بدون أن ينتظروا أن يأتي لهم محصل الشركة، أو يقوم بدفع الأموال دون أن يعرف قيمة تسجيل عداد المياه الخاص بمسكنه آو الخاص بمكتبه، فقد زادت أسعار تعريفة الخدمات في عدد من الخدمات.

وتوجد طريقتين للاستعلام عن فواتير مياه الشرب وهم :

الطريقة الاولى :

1- يتم الدخول على موقع من هنا .

2- يتم اختيار الخدمات، ثم اختيار الاستعلام عن الفواتير.

3- يتم اختيار المحافظة التابع لها العداد، ثم إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن الفاتورة.

الطريقة الثانية:

1- يتم الدخول على الموقع الخاص بالشركة المياه .

2- يتم اختيار المحافظة التي يتبع لها العداد والمدينة.

3- يتم إدخال رقم الاشتراك الموجود على فاتورة المياه ، والمكون من عشر أرقام.

4- يتم الضغط على كلمة إظهار الفواتير.

5-كما يمكن للمستخدم أن بتقديم التظلمات الخاصة بالفواتير عبر الموقع الإلكتروني.

يذكر أن الحكومة المصرية قد بدأت منذ فترة في تفعيل الخدمات الإلكترونية ليس في مياه الشرب وحدها، ولكنها أتاحت خدمات تسديد الفواتير إلكترونيا في شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خدمات استخراج الأوراق الحكومية إلكترونيا.