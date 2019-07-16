خامنئي يتوعد بريطانيا بالرد على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني قرصنة بحرية بريطانية، مؤكدا أن الحادثة لن تمر بدون رد من طهران.

وقال خامنئي، خلال لقائه أئمة الجمعة في طهران، اليوم الثلاثاء، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك سرقة ناقلة النفط من قبل بريطانيا دون رد"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "سوف نرد على سرقة ناقلة النفط الإيرانية عندما تأتي الفرصة والمكان المناسب".

وكانت سلطات جبل طارق قد احتجزت ناقلة النفط الإيرانية مطلع يوليو/ تموز الجاري، إذ قالت بريطانيا إن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا وهو ما نفته طهران.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، أكد خامنئي مواصلة بلاده تقليص التزامها في الاتفاق النووي، قائلا: "إيران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، إيران نفذت جميع التزاماتها في الاتفاق النووي، بينما انتهك الأوروبيون أحد عشر التزاما في الاتفاق، لن نضعف أمام الضغوط الأوروبية والأمريكية".

يذكر أن هذه الحادثة أتت في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصاعدا في التوترات بين إيران وأمريكا، اقترب من حد الوصول إلى مواجهة عسكرية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أوقف شن ضربات عسكرية على 3 مواقع إيرانية قبل 10 دقائق من تنفيذها.