عدد قتلى جنوب طرابلس يتجاوز الـ1000

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، اقترب من 1100 قتيل ونحو 6 آلاف جريح.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في ليبيا بأن " حصيلة ضحايا الاشتباكات المسلحة حول العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل 1093 شخصا، من بينهم 106 مدنيين، وإصابة 5752 شخصا، بينهم 294 مدنيا".

وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته على موقع تويتر امس الاثنين، إرسال الأطباء والإمدادات الطبية لمساعدة المستشفيات وتخفيف العبء عليها.

كما نوهت إلى قيامها بتدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين.

وتتواصل المعارك جنوب العاصمة طرابلس بين قوات "الجيش الوطني" وقوات موالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، منذ إعلان المشير حفتر، في الرابع من أبريل الماضي عن عملية عسكرية لـ"تحرير طرابلس" قابلتها حكومة الوفاق بعملية "بركان الغضب" لصد الهجوم.

وتسببت المعارك في نزوح 105 الآف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة