موعد مباراة سوريا والهند والقنوات الناقلة بث مباشر

يستعد كل من المنتخب السوري والهندي لإجراء مباراة اليوم الثلاثاء على الأراضي الهندية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت دمشق، والسادسة والنصف مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وتمام الرابعة والنصف عصراً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن تكون المباراة من نصيب المنتخب السوري ، لا سيما بعد فوز المنتخب الكوري على الهند بخماسية .

ويلتقي منتخب سوريا لكرة القدم مع نظيره الهندي ضمن مباراة حاسمة في الجولة الثالثة من دورة نهرو الدولية الكروية والمقامة في الهند، ومن القنوات الناقلة ستعمل قناة سوريا دراما على نقل المباراة على النايل سات، ويعمل فريق عمل موقع سي مصر لنقل المباريات على توفير كافة روابط الهند وسوريا بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

ويشار انه في آخر خمس مباريات خاضها منتخب سوريا في الفترة الماضية على الصعيد الودي، نجح في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك منتخب سوريا 11 هدفاً في مرماه.