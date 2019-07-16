سعر الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في السوق السوداء اليوم

يشهد الريال اليمني حاليا بعض التقلبات الشديدة في السعر، وذلك نتيجة الظروف التي يمر بها اقتصاد اليمن، حيث سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.

بين دكتور مساعد القطيبي ان اختفاء الحملات التي كانت تقوم بها الحكومة اليمنية لضبط المتلاعبين والمضاربين في العملات الأجنبية، وخطأ بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل الحكومة الشرعية والبنك المركزي، والتي لن تساعد في دعم أسعار الصرف في اليمن طالما لا يوجد رقابة صارمة هي من اهم أسباب اضطراب سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

ويعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرزعملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي :

العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 575 580 سعر الريال السعودي 151 153 سعر الدرهم الإماراتي 156 156 أسعار اليورو الأوروبي 627 630 أسعار الجنيه الاسترليني 714 720 أسعار الدولار الكندي 413 417 سعر جنيه مصري 29 30 سعر الريال القطري 137 141 سعر الدينار الكويتي 1651 1702 أسعار الريال العماني 1455 1480 أسعار الدينار الأردني 759 764 أسعار الدينار البحريني 1429 1458 سعر الرنجت الماليزي 129 131 سعر رمبي صيني 78 79.5 سعر دينار جزائري 4 5 سعر دينار ليبي 389 393 أسعار الليرة التركي 91 92 سعر روبية هندي 6 7 أسعار بير أثيوبي 18 19 سعر فرنك سويسري 533 537 أسعار دولار أسترالي 742 748

وفي السياق نفسه، صرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الأرياني بإعجابه الشديد بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة، والتي ظهر أثرها بشكل مباشر في تحسن ملاحظ لأسعار صرف الريال اليمني، ووقف حالة الهبوط الحاد التي وصلت إلى الانهيار الكبير، كما أدت قرارات البنك واللجنة الاقتصادية إلى عودة بعض الهدوء والاستقرار النسبي في سوق بيع والشراء العملة اليمنية، كما اختتمت السيد وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لدعمهم استقرار سعر الريال اليمني.