سعر الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في السوق السوداء اليوم

يشهد الريال اليمني حاليا بعض التقلبات الشديدة في السعر، وذلك نتيجة الظروف التي يمر بها اقتصاد اليمن، حيث سجل خلال الأسبوع الماضي ارتفاع كبير في مقابل مختلف العملات، بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.
بين دكتور مساعد القطيبي ان اختفاء الحملات التي كانت تقوم بها الحكومة اليمنية لضبط المتلاعبين والمضاربين في العملات الأجنبية، وخطأ بعض الإجراءات الاقتصادية من قبل الحكومة الشرعية والبنك المركزي، والتي لن تساعد في دعم أسعار الصرف في اليمن طالما لا يوجد رقابة صارمة هي من اهم أسباب اضطراب سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
ويعد الدولار الأمريكي والريال السعودي أبرزعملتين يتم التداول عليهم داخل الأراضي اليمنية الآن، ويمكن التعرف على أسعار صرف مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء اليمنية للبيع والشراء عبر جدول الأسعار التالي :
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|سعر الدولار الأمريكي`
|575
|580
|سعر الريال السعودي
|151
|153
|سعر الدرهم الإماراتي
|156
|156
|أسعار اليورو الأوروبي
|627
|630
|أسعار الجنيه الاسترليني
|714
|720
|أسعار الدولار الكندي
|413
|417
|سعر جنيه مصري
|29
|30
|سعر الريال القطري
|137
|141
|سعر الدينار الكويتي
|1651
|1702
|أسعار الريال العماني
|1455
|1480
|أسعار الدينار الأردني
|759
|764
|أسعار الدينار البحريني
|1429
|1458
|سعر الرنجت الماليزي
|129
|131
|سعر رمبي صيني
|78
|79.5
|سعر دينار جزائري
|4
|5
|سعر دينار ليبي
|389
|393
|أسعار الليرة التركي
|91
|92
|سعر روبية هندي
|6
|7
|أسعار بير أثيوبي
|18
|19
|سعر فرنك سويسري
|533
|537
|أسعار دولار أسترالي
|742
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وفي السياق نفسه، صرح وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الأرياني بإعجابه الشديد بالقرارات التي يتخذها البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة، والتي ظهر أثرها بشكل مباشر في تحسن ملاحظ لأسعار صرف الريال اليمني، ووقف حالة الهبوط الحاد التي وصلت إلى الانهيار الكبير، كما أدت قرارات البنك واللجنة الاقتصادية إلى عودة بعض الهدوء والاستقرار النسبي في سوق بيع والشراء العملة اليمنية، كما اختتمت السيد وزير الإعلام تصريحاته بتوجيه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لدعمهم استقرار سعر الريال اليمني.