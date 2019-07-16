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سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى اليوم

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 13:32 - 16 يوليو 2019
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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم حاله من الصعود التدريجي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في البيع والشراء 652 جنيه، وذلك يعتبر أدنى سعر للمعدن الأصفر منذ فترة، أما عيار 18 فقد بلغ 559 جنيه، الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية المقدرة بنسبة 10% من سعر الجرام.

تتغير أسعار الذهب بشكل يومي، حيث يرتفع يوما وينخفض يوما آخر، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، بينها أن سعر الذهب في مصر وفي العالم، يتحدد بناء على عدة عوامل، بينها اتجاهات المستثمرين، وسعر الدولار، والاحتياطي الموجود من الذهب في البنوك المركزية، إضافة كذلك إلى أسعار البترول وحالة العرض والطلب على المعدن الأصفر.

فيما يلي جدول بسعر الذهب في السوق المصرية، والأسعار لا تشمل سعر الدمغة أو المصنعية وهي كالتالي :

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي
سعر جرام الذهب عيار 24 746 44.92$
سعر جرام الذهب عيار 21 652 39.30$
سعر جرام الذهب عيار 18 559 33.7$
سعر الجنيه الذهب 5303 319.21$
سعر أوقية الذهب _____ 1,417 $
سعر كيلو الذهب 746.143 ____
سعر الدولار اليوم 16.66 1$
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