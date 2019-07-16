سعر صرف الدولار فى السوق السوداء والبنوك فى مصر اليوم الثلاثاء

استمر سعر الدولار في التراجع، ويشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء حاله من الانخفاض التدريجي خلال شهر أبريل، وقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 16.57 إلى 16.60 في حالة الشراء، بينما تراوح سعر البيع بين 16.67 إلى 16.70 جنيه، وقد سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.56 للشراء بينما سجل سعر البيع 16.66 جنيه.

وسجل سعر الدولار انخفاضا أمام الجنيه المصري خلال الستة أشهر الماضية بقيمة 126 قرشاً، وموجة انخفاض غير مبررة وتوقعات باستمرار انخفاض سعر الدولار خلال الثلاثة أشهر المقبل ليصل إلى 16.50 جنيه فى أقصى تقدير، فيما أشارت توقعات اخرى لاحتمال ارتفاع سعر الدولار في مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2019.

اما عن أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فهو كالتالي:

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي 16.56 للشراء و 16.66 للبيع

سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري :

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر 16.58 للشراء و 16.68 للبيع.