أسرى فلسطين : ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 220 شهيد

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة ارتفع ليصل الى (220) شهيد وذلك بعد استشهاد الأسير" نصار ماجد طقاطقة" (31 عاماً ) من بيت فجار ببيت لحم نتيجة التعذيب والاهمال الطبي الذى تعرض له في عزل نيتسان الرملة .

وحمَّل "أسرى فلسطين" سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير" طقاطقه" نتيجة التعذيب الذى تعرض له في مركز توقيف الجملة اولاً ثم في عزل سجن نيتسان الرملة، ورفض تقديم العلاج له، حيث لم يكن يعانى من أي امراض حين اعتقاله، الى أن ارتقى شهيداً صباح اليوم .

الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أوضح بان قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب "طقاطقه" بعد اقتحام منزل عائلته بتاريخ 19/6/2019، وتفتيشه وتحطيم محتوياته ونقلته