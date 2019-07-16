أهم عناوين الأخبار في الصحف المصرية اليوم الثلاثاء 16/7/2019

نشرت الصحف المصرية اليوم الثلاثاء اهم الاخبار على العديد من المواقع، أبرزها اعلان الباحث سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، عن حصول الإقليم على المركز الأول فى تحقيق المستهدف الثقافى والفنى على مستوى الأقاليم الثقافية الستة بالهيئة العامة لقصور الثقافة فى العام المالى 2018/ 2019، عبر نجاحات الأنشطة الثقافية والفنية على مستوى الأقاليم الثقافية.

ويضم الإقليم محافظات "الأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان"، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على وضع مستهدف ثقافى وفنى تقيس به إنجازات الأفرع الثقافية التابعة لكل إقليم ثقافي، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تقديم خدمة ثقافية متميزة بكل الأقاليم، ووجه رئيس الادارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى الشكر لكل العاملين بالاقليم والافرع وقصور الثقافة والمكتبات والمواقع الثقافية المختلفة المنتشرة فى الاقليم على جهدهم الملموس خلال الفترة الماضية.

وفيما يلي نعرض لكم اهم اخبار مصر من المواقع المصرية الموثوقة :

اليوم السابع:

إقليم جنوب الصعيد يفوز بالمركز الأول على الجمهورية لتحقيق المستهدف الثقافى والفنى

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 1 يونيو 1962.. «جاهين» يرد على «الغزالى» بست كاريكاتيرات ساخرة.. ومظاهرة من الأزهر تحاصر جريدة الأهرام

علاء ثابت: "الأهرام" تقود الإعلام للدفاع عن الدولة المصرية

الصحف المصرية : مصادرة أموال 1589 إخوانيا.. "مدبولى" للمحافظين: "انزلوا الشارع وحلوا مشاكل المواطنين".. توقعات ببدء تفاهمات بين دعم مصر ومستقبل وطن.. رخصة قيادة لسائقى القطارات بعد 167 سنة

الصحف المصرية: المصريون فى طابور انتخابات الرئاسة.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتًا.. القرعة العلنية لـ 600 وحدة بنزهة التجمع الثالث أول إبريل.. و"سعفان": تسجيل 792 ألف عامل غير منتظم

عبد المحسن سلامة: نصف يوم إجازة للعاملين فى "الأهرام" للمشاركة بالانتخابات

صحيفة جمهورية:

تفاصيل الاجتماع الفني الذي سبق مواجهة الغد بين تونس ونيجيريا من أجل المركز الثالث

علي معلول : أحترم قرارات آلان جيراس..ومنتخب مصر تضرّر من الضغوطات

الدكتورة نادية بركاتي رئيسة قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الطاهر المعموري تعلن عن استقالتها لهذه الأسباب

الليلة: خسوف للقمر في المنطقة العربية بأكملها "الكارثية"

سنية مبارك تكشف حقيقة ترشحها للانتخابات التشريعية

المصري اليوم :