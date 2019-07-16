الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في واد الغروس شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بركة لري المزروعات في منطقة واد الغروس القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل.

وأفادت مصادر اعلامية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة مصطحبة آلياتها الثقيلة "جرافات وبواجر" وهدمت بركة مياه بسعة 4500 كوب تقريبا، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها للمواطن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة (c).

وأضافت المصادر: إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الأهالي والصحفيين والنشطاء أثناء تواجدهم في المكان، وشتمتهم بألفاظ نابيه، وأن عراكا بالأيدي دار بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال.

وذكر أهالي المنطقة ان قوات الاحتلال تتذرع بحجج واهيه لهدم وتدمير كل ما هو فلسطيني، موضحين أن المنطقة المقامة عليها البركة "مسموح انشاء أي مشاريع زراعية فيها حتى حسب قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ونوه أصحاب البركة، إلى أنهم عملوا على تجميع ما يستطيعون من مياه الامطار خلال العام المنصرم في البركة، التي هدمها الاحتلال، للاستفادة منها في فصل الصيف، وان الآلاف من اشتال مزروعاتهم "بندورة وخيار" معرضة للتلف حاليا بسبب هدم مصدر المياه الوحيد لها.

يذكر أن عددا من المنازل في المنطقة ذاتها أخطرتها قوات الاحتلال سابقا بالهدم.