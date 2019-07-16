مهجة القدس تنعى شهيد الحركة الأسيرة نصار طقاطقة

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني الأسير شهيد الحركة الأسيرة نصار ماجد عمر طقاطقة.

وقالت مهجة القدس في بيان نعي:"إن الأسير طقاطقة (31 عاماً) من محافظة بيت لحم، استشهد في أقبية وزنازين التحقيق في سجون الاحتلال.

وطالبت مهجة القدس المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة العمل لفضح ممارسات الاحتلال العنصرية تجاه أسرانا الأبطال، والعمل لوقف سياسة الإعدام البطيء بحق أسرانا الأبطال والذي كان آخر ضحاياها الشهيد الأسير نصار طقاطقة.

كما حملت مؤسسة مهجة القدس إدارة مصلحة سجون العدو الصهيوني المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير طقاطقة، مطالبة بضرورة محاكمة مجرمي الاحتلال أمام المحاكم الدولية على الجرائم التي اقترفوها بحق أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الشهيد طقاطقة من بلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، واعتقل من قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 19/06/2019م؛ وخضع لتحقيق قاسٍ وكان موقوفاً حيث لم توجه له لائحة اتهام حتى استشهاده، وقد نفت عائلته ادعاءات الاحتلال بأنه كان يعاني من عدة أمراض.