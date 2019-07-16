موعد اجازة عيد الاضحى فى السعودية 2019- 1440

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لعيد الأضحى المبارك 1440 وذلك للاحتفال به، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بجميع الدول ويستقبلوه جميعهم بالبهجة والسرور خاصة للحجاج الذين يؤدون مناسك الحج، حيث تتعدد مظاهر الاحتفال بالعيد من ذبح الأضاحي والخروج والفسح بالحدائق والمتنزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء وشراء لوازم العيد وغيرها.

أكد الدكتور "محمد غريب"، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن غرة ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 2 أغسطس وسيكون يوم عرفة هو يوم السبت 10 أغسطس ليكون يوم الأحد 11 أغسطس هو أول أيام العيد فلكيا ليستمر حتى 14 أغسطس.

ويجتمع المسلمون في مصر والسعودية لاستقبال العيد الكبير واستقبال وقفة عرفة حيث يستعدون لشراء الأضحية لذبحها بعد صيام يوم عرفة.

ويعتبر عيد الاضحى هو ثاني عيد من الأعياد الدينية المعروفة للمسلمين في كل مكان، ويسبقه ليلة وقفة عرفات الذي يقف فيه المسلمين على جبل عرفات لقضاء ركن من أركان الإسلام وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.