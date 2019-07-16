تصميم جديد كليا من "تويتر"... تعرف كل تفاصيله وأسراره

أطلقت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تصميما جديدا كليا لمنصتها الخاصة بنسخة سطح المكتب، والتي أتاحت فيها مزايا وتقنيات فريدة.

ونشر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص كافة التفاصيل والأسرار، الخاصة بتصميم موقع "تويتر" الجديد، الذي يتيح لمستخدميه مجموعة من الأدوات التي تسهل تصفحه بصورة كبيرة.

وأوضحت "تويتر" أن التصميم الجديد اعتمدته، بعدما حصلت على آلاف الاستجابات حوله من المستخدمين، بعدما اختبرت طوال الفترات الماضية عددا من التصميمات.

ويتضمن التصميم الجديد لتويتر مساحة بيضاء أوسع من النسخة السابقة، مع مساحة أقل من المساحات الرمادية.

وتظهر في تصميم تويتر، تغريدات المستخدمين في منتصف الصفحة الرئيسية، بدلا من ظهورها على الطرف العلوي من الصفحة بجانب التنبيهات والقوائم، وملف المستخدم في النسخة القديمة.

ولكن أبرز الخيارات الجديدة، هو طرح تقنية جديدة أطلقت عليها " Explore"، التي تعرض أبرز التغريدات والهاشتاغات الرائجة.

ويعرض التصميم الجديد من تويتر أيقونة جديدة تعرض مقاطع الفيديو الحية، والمحتوى المناسب للمستخدم حسب مواقعهم الجغرافية.

ونقل تصميم تويتر الجديد "التغريدات الرائجة" إلى الجانب الأيمن بدلا من الأيسر، كما تم تعديل خدمة الرسائل، ليتمكن المستخدمون من رؤية المحادثات السابقة للمستخدمين الآخرين وإرسال الرسائل من الصفحة ذاتها بدلا من وجوب التنقل بين نافذتين منفصلتين.

كما أضافت "تويتر" خيارات لإضافة أشكال وألوان متنوعة للموقع، وخيارين جديدين لـ"الوضعية المظلمة"، أحدهما أطلقت عليه اسم "DIM" أو "خافت" بخلفية زرقاء رمادية، والخيار الثاني "Lights Out" أو "إطفاء الأنوار"، التي تتحول الخلفية إلى اللون الأسود.

ووضعت "تويتر" خيارا للمستخدمين، بحيث يختاروا إذا التصميم الجديد سيعجبهم أم لا.