"إسرائيل": فصائل المقاومة ستجد حلاً لمواجهة الجدار الأرضي والسياج العلوي 

ذكرت مواقع عبرية اليوم الثلاثاء، أنه رغم التوتر بين "إسرائيل" وقطاع غزة فهناك تقدم في بناء الجدار الأرضي مع حدود قطاع غزة.

ووفقاً لموقع والاه نيوز، فحتى الآن تم بناء 40 كيلو من الجدار في إطار هذا المشروع الهندسي لمواجهة ما تسميه أنفاق غزة وبشكل موازي يتواصل بناء الجدار العلوي.

وتزعم مصادر أمنية "إسرائيلية"، أنه رغم التقدم في بناء الجدارين السفلي والعلوي إلا أن فصائل المقاومة في غزة تعاظمت قوتها على الحدود.

وأكدت مصادر عسكرية، أنه لجانب إغلاق مستقبلي للأنفاق على امتداد 64 كيلو مع غزة، فالمشروع يساهم أيضاً بالعثور على أنفاق اجتازت السياج الأصل منذ حرب 2014، تم الكشف عن 18 نفق وتم العثور على 16 من بينها خلال العامين الماضيين.

كما حصل تقدم آخر ببناء السياج العلوي بطول 3متر ونصف فلحتى الآن تم بناء 12 كيلو.

وقالت مصادر في القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، أن وتيرة بناء الجدار الأرضي والسياج العلوي تمت بسرعة خلافاً للتوقعات.

ويهدف السياج العلوي لمواجهة نيران القناصة من غزة وسيحمي "الكيبوتسات" القريبة من السياج الفاصل والمواقع العسكرية المنتشرة علي حدود قطاع غزة.

وتقول المصادر:"أن بناء السياج العلوي قرب معبر "كارني" الذي يشهد مسيرات العودة الوضع بفضل السياج العلوي تغير، وهذا الوضع يساعد قوات الاحتلال تطوير أساليب جديدة لصد المسيرات.

مع ذلك، تقول مصادر عسكرية بأن فصائل المقاومة ستطور أيضاً وسائل قتالية وأساليب جديدة لتنفيذ عمليات للتغلب على الجدار الأرضي والسياج العلوي باستخدام على سبيل المثال طائرات مسيرة وصواريخ تصيب أهدافها بدقة وبإطلاق وابل من قذائف الهاون والعبوات شديدة الانفجار.