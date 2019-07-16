موعد اعلان نتائج البكالوريا 2019 الجزائر

أعلن وزير التربية والتعليم الجزائرية عبد الحكيم بلعابد، أنه بدأت مرحلة تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا 2019 القريبة من الانتهاء، ومن ثم ستنطلق مرحلة المراجعة، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر، الذي من المتوقع أن يكون يوم الثامن عشر يوليو الحالي 2019.

وأوضح الوزير ان نتائج البكالوريا في الجزائر 2019 ستظهر عبر الانترنت وذلك عبر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عن طريق الدخول إلى موقع النتائج وتسجيل المعلومات الخاصة بكم، ويجب عليكم تذكيرها جيدا ويجب أن تكون المعلومات مكتوبة بشكل صحيح من أجل تفادي الوقوع في الأخطاء.

وفي نفس السياق، قال وزير التربية أنه بامكان المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا لسنة 2019 الاطلاع على نتائجهم ابتداء من 20 جويلية 2019.

اما عن طريقة الحصول على نتيجة البكالوريا 2019 في الجزائر :

الدخول إلى موقع ظهور نتائج البكالوريا 2019 في الجزائر “ bac.onec.dz “

bac.onec.dz ثما قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بكم.

ومن بعدها ادخل الرقم السري.

الإجابة على السؤال الذي سيظهر لكم بشكل صحيح.

الضغط على علامة ظهور نتيجة البكالوريا 2019 الجزائرية.

وصرح انه بامكان جميع المترشحين الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات و المسابقات bac.onec.dz، أو من خلال الرابط التالي bac.eddirasa.com ، حيث يكفي فقط ادخال رقم التسجيل و الرقم السري الذي تم استعماله عن التسجيل أول مرة والموجود أسفل الاستدعاء، ثم الاجابة على السؤال العشوائي و أخيرا الضغط على زر استظهار النتيجة.